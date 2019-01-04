Eleşkirt'te ilkokullar arası satranç turnuvası başladı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde okul sporları kapsamında Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından satranç turnuvası devam ediyor.

35 erkek 20 kız öğrencinin 4 er kişilik takımlar halinde katıldığı satranç turnuvaları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor.. Küçükler Genelde 9 okul takımı katılırken küçük kızlarda 5 okul takımı turnuvada yarışıyor.

Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, ''Eleşkirt ilçemizde milli eğitimle koordineli ve ortaklaşa olarak düzenlediğimiz okul turnuvaları devam ediyor.Şu ana kadar ilçemizde; voleybol, badminton, bocce, masa tenisi, dark gibi turnuvalarımızı yapmıştık. Bunun yanında ilk okullar arası satranç turnuvası etkinliğimiz yapıldı.Çocuklarımızın bu turnuvaya katılımları ve ilgileri bizleri mutlu ederken bu tür turnuvalardan aldıkları keyfi ve heyecanı gördükçe organizasyonların devamlılığı ve çeşitliliği noktasında üzerimize sorumluluklar yüklenmiştir.Gençlerimiz sadece istesin. Bizler onlar için her türlü ortamları hazırlamaya devam edeceğiz.Okul sporları kapsamında satranç turnuvasında katılım gösteren öğrencilerimize emek veren öğretmenlerimize ve katılım gösteren bütün okullarımıza teşekkür ederim.'' dedi.