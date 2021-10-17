Eleşkirt'te kurumlar arası voleybol turnuvası şampiyonu İlçe Jandarma takımı oldu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğünce organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvasının Şampiyonu İlçe Jandarma takımı oldu.

4 grupta 18 takımın mücadele ettiği turnuvada ilk iki sıraya çıkan takımlar çeyrek finale çıktı. Çapraz eşleşmeler sonrasında çeyrek final, ardından yarı final maçlarının ardından finale Goncalı Orta Okulu ile İlçe Jandarma çıktı.

Yüzlerce voleybol severlerin tribünleri doldurduğu final karşılaşması kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmayı Goncalı Orta okulunu setlerde 3-1 yenen İlçe jandarma kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuva dereceye girenlere kupa ve madalyalarının protokol tarafından verilmesinin ardından sona erdi.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel, güzel bir organizasyona sebep olmanın mutluluğunun tarifinin olmadığını dile getirirken desteklerini eksik etmeyen başta ilçe kaymakamı Murat Güneş olmak üzere emektar kurum personelleri ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.