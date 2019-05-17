Eleşkirt'te öğrenciler slogan atarak yürüyüş yaptı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Öğrenciler farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile ''Öncelik Hayatın,Öncelik Yayanın '' sloganıyla yapmış olduğu uygulamaya Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde devlet erkanı ve öğrencilerde yaptıkları yürüyüş ile destek verdiler.

Öğrenciler ve protokol tarafından İlçe Emniyet Amirliği önünden Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kaymakamlık hükümet konağına kadar yürüyüş yapılarak, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği", "Sen de Bir Yayasın" ve "Önce Yayanın" sloganları kullanıldı.

Atatürk ve Cengiz Topel okullarının öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen Yürüyüşte çarşı merkezinden sloganlarla geçerek ilçede dikkatleri üzerine çektiler. Polis ekipleri tarafından öğrencilere kep dağıtılırken ellerinde pankartlarla hükümet konağına kadar yürüyüş yapan öğrenciler taktir topladı. Hükümet konağı önünde öğrencileri karşılayan Kaymakam Gülhani Ozan Sarı öğrencilerle bir süre sohbet ederek farkındalık oluşturan yürüyüşleri nedeniyle tebrik etti. Program hükümet konağı Önünde Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye başkanı Ramazan Yakut ve protokol üyeleriyle birlikte öğrencilerle toplu fotoğraf çekmesinin ardından sona erdi.

İlçe Emniyet Amirliğinden alınan bilgiye göre,2018 yılındaki yayalara çarpma oranı ilçede yüzde 42 iken, bu düzenlemeye geçildikten sonra Trafik ve Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından dağıtılan broşür ve bilgilendirme toplantılarının da etkisiyle bu yüzdelik oran 2019 yılında yüzde 0 yani hiç yaya kazası yaşanmadığı söylendi.

Trafik farkındalık programına Eleşkirt kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, İlçe emniyet amiri Recep Kartal, Jandarma Komutanı Binbaşı Destan Saatcılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Buran Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Ümit Kavgacı ve Erol İsen ,ilçe mal müdürü Ertan Kantarcı ,İlçe Özel idare müdürü Burak Sönmez ,İlçe yazı işleri müdürü Celal Akdağ ,ilçe nüfus müdürü ,öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.