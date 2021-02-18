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Eleşkirt'te trafik kazası, 1 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Uzunyazı köyü mevkiin meydana gelen kazada Ağrı'dan Eleşkirt'te gelmekte olan Ufuk Aykut yönetimindeki 34 BYZ 494 plakalı otomobil kaygan zemin nedeniyle bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen eden 112 ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasından sonra Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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