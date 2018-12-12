Eleşkirt'te trafik kazası: 23 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eleşkirt'in Mollasüleyman Köyü mevkiinde içerisinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza mahallinde ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.