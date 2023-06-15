Eleşkirt'te Voleybol Turnuvasında Şampiyon Ergözü Ortaokulu

Eleşkirt Kapalı Spor salonunda 18 takımın katılımıyla 10 gündür devam eden turnuvada bir birinden güzel maçlar sonrasında finale Tahir orta okulu ve Ergözü orta okulu kaldı.

İkizgeçe köyü ,Yeşilova köyü ve Ergözü köyü öğretmenlerinin karma olarak kurdukları ve Ergözü orta okulu ismiyle çıktıkları takım Tahir orta okulunu 3-1 lik setlerle yenerek şampiyon oldu.

Final maçı sonrasında dereceye girenlere kupaları ;İlçe milli eğitim müdürü Burhan Kurt , İlçe Gençlik Ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel ve yazı işleri müdürü Celal Akdağ tarafından verildi.

Final Maçı sonrasında konuşma yapan ilçe milli eğitim müdürü Burhan Kurt ‘' Öğretmen arkadaşlarımızın ders dışı sosyal aktivite ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz voleybol turnuvasında bir birinden güzel karşılaşmalar izledik. Centilmenlik ve saygı çerçevesinde izleyicilerinde taktirini alan bu turnuvada emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Belki skor ve mücadele anlamında bir takımımız şampiyon oldu ama şunu net biliyorum turnuvaya katılan bütün takımlarımız ve öğretmen arkadaşlarımız örnek davranışları ve gösterdikleri ilgi ile hepimizin taktirini aldılar. Kendilerine teşekkür ederim. Bu turnuvada ilgi alaka ve desteklerinden dolayı ilçe gençlik ve spor müdürü Sabahattin Güzel ‘e ve onun nezdinde ilçe gençlik spor müdürlüğüne teşekkür ederim' 'dedi.

Final maçı sonrasında çekilen toplu fotoğrafın ardından öğretmenler ; kurum müdürleri ve turnuvada öğretmenlerin sürekli yanında yer alan ilçe milli eğitim Şube müdürü Erol İsen ile toplu fotoğraflar çektiriler.