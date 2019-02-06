Eleşkirt'te Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması yapıldı

Yapılan Uygulamalara Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı uygulamada öğrenciler trafik polisleri ile birlikte yoldan geçen araçları durdurarak ellerinde ki üzerinde; Trafikte bende varım ,öncelik yayanın ,Ya gözünüz telefondayken trafik işaretlerini kaçırdıysanız ,gibi pankartları araç sürücülerine teker teker gösterdikten sonra öğrenciler tarafından araç sürücülerine ,öncelik hakkının yayalara verildiğini anlatan sunum yaptılar.

Ayrıca İlçe trafik ekipleri tarafından okullarda öğrencilere ve öğretmenlere ,kahvehanelerde vatandaşlara broşürler dağıtılarak yaya öncelikli trafik uygulamaları ile ilgili bilgi verildi.

Program uygulamaya katılanların Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ile toplu fotoğraf çektirmesi sonrası sona erdi.