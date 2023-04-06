Emniyet Genel Müdürü Aktaş Ağrı'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir takım ziyaretler için Ağrı'ya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir takım ziyaretlerde bulunmak dün akşam geldiği Ağrı'da, İl Emniyet Müdürü Sayın Hasan Aydın' ı makamında ziyaret etti. Ziyaretinin anısına Müdürlük Şeref Defterini imzalayan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, makam odasında Emniyet Müdürü Aydın ve emniyet personeliyle görüştü.

Sabah Polis Evine geçen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş burada güvenlik ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş toplantıya dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağrı'da huzur ve güvenliği sağlamak için büyük bir gayret ortaya koyan tüm mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerine yer verdi.