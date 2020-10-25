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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Ağrı'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


Bir dizi incelemelerde bulunmak için Ağrı'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen tarafından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda karşılandı.


Karşılamanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Aktaş, tören mangasını selamladıktan sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Varol ve Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, görev başında bulunan güvenlik güçlerine muvaffakiyetler diledi. Ayrıca Aktaş, Vali Varol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'den kentte yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

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