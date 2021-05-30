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Eren-15 Operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi Ankara'ya gönderildi

Ağrı-Doğubayazıt’ta devam eden Eren-15 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in naaşı, düzenlenen törenle Ankara’ya gönderildi.

Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in naaşı, düzenlenen törenle Ankara'ya gönderildi.


Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa taşınarak Ankara'ya gönderildi.

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