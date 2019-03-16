Ev kadınlarından ‘Göz nuru ürünler' sergisi

Ağrı'da Gençlik Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle düzenlenen El Sanatları Kursları'nda ev kadınları, kurs süresince yaptıkları el emeği, göz nuru ürünlerini sergiledi.

Gençlik Merkezi'nde bulunan atölyelerde uzman eğitmenlerce verilen kurslarda elde edilen ürünler Gençlik Merkezi Spor Salonunda sergilendi. Kadınlar tarafından hazırlanan sergide kanaviçeden takı, eşya havlu gibi ürünler, düğün, nişan, bebek organizasyonları gibi süs eşyaları, havlular, sepetler, patikler, şallar, oyalar, oyuncak bebekler, süs eşyaları, seramik eşyalar, örgü çeşitleri ve Amigurumi örgü bebekler yer aldı.

Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak, İŞKUR'un ve Gençlik Merkezi'nin desteğiyle açılan kurslarda ev kadınlarının meslek edinmeleri sağlanıyor. Halk Eğitim Merkezine bağlı kurslarda görev yapan El Sanatları öğretmeni Hatice Beyza çiçek sergiyle ilgili bilgi verdi. Çiçek, eğitim atölyelerinde kadınlara verdikleri eğitimlerin sonucunda ortaya çıkan el emeği ürünleri hem satışa sunmak hem de halka göstermek amacıyla sergi açtıklarını söyledi.

‘'Daha çok insana ulaşmasını istiyoruz''

Açılan kurslarda amaçlarının, kadınların yaptıkları el işlerini satışa da sunabilmek olduğunu dile getiren El Sanatları öğretmeni Hatice Beyza Çiçek, ev kadınlarının bu işten para kazanmaları ve meslek edinmeleri açısından bu kursların oldukça önemli olduğunu belirtti. Çiçek, ‘' Daha önemli amacımız ise kadınların kendilerinin farkına varması. Onların özgüvenlerinin oluşmasını sağlamak. Bu sergiyle en hanımlarımız yaptıkları çalışmaları ortaya koyarak beğeni kazandı. Biz bundan memnun olduk tabi ama daha çok duyuru olmasını ve daha çok insana ulaşmasını istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Çiçek 18 yaşından 50 yaşına kadar öğrencilerin yer aldığı kurslarda eğitimler sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergisinden sonra kursların devam edeceğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: ‘'Yaptığımız çalışmaları herkes görsün ve kadınlar kurslara gelsin istiyoruz. Kadınlar burada yaptığımız el işlerini evde yapıyorlar ama evden çıkmıyorlar. Buradaki kurslarla kadınların düzenli olarak el işlerini yaptıkları bir zaman dilimi oluyor. Bu işten maddi anlamda kazanç elde edebileceklerini de anlıyorlar. Bir de İŞKUR'un da etkisiyle kadınlara maddi anlamda daha kolaylık sağlanıyor. İŞKUR'un etkisiyle daha çok malzemeyle daha çok ortaya ürün çıkarabiliyorlar ve böylece daha çok satış yapabiliyorlar.''

Gençlik Merkezinde El Sanatları öğretmenliği yapan Serap Naneci ise sergi için kursiyerleriyle beraber heyecanlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Naneci, ‘'Bizim sergimizde Amigurumi örgü bebekler dikkat çekti. Fakat el emeği açısından işçilik fazla olduğu için biraz pahalı fiyatları. O yüzden pek satışlarımız olmuyor. Bu oyuncaklar tamamen sağlıklı. Gözleri vidalı olduğu için çocuğun boğazına kaçması gibi bir durum olmuyor. Yıkanabiliyor. Bu senelerde epey de revaçta. Sonra duvar dekoru için makrome örücülüğü ve tığ örücülüğü kapsamında ortaya çıkardığımız ürünleri sergiledik. Bunların yanı sıra el işi yapan kursiyerlerimiz oldu. Patik, tülbent, kazak gibi çalışmaları da sergimizde sergiledik'' ifadelerini kullandı.