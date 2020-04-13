İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde kal evde çöz

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde kazanım değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği verilmeye başlandı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde Kazanım Değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği vermeye başladı. Öğretmenlerin hazırladıkları sorular EBA ve EBA TV ile uyumlu olarak sürekli güncellenerek, yeni sorular eklenerek öğrencilerin hizmetine sunulacak. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından oluşturulacak soru havuzundan ilk üniteden son üniteye kadar I. ve II. Dönem konularını kapsayan Kazanım Değerlendirme testleri de ayrıca her sınıf düzeyinde yayınlanacak. Öğrencilerin agriodm.meb.gov.tr adresinden Kazanım Değerlendirme çalışmalarına ulaşabilecekleri açıklanırken, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitli çalışmalarla tüm öğrencilere destek olunacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.