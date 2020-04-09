Evde Kal, Kitabın Ağrılı Yazarlardan Olsun isimli kampanyanın duyurusunu yapan Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Mehmet Salih Aydın, kampanya ile üç önemli hedefi ortaya koyduk diyerek " Biz insanlarımızın kitap okuma alışkanlığını kazanmasını, okurken Ağrılı yazarlarımızı tanımasını ve evde kaldıkları süre içerisinde onlara zaman geçirebilmeleri için toplumsal dayanışmayı hedefledik" dedi.

ANKETLERLE KİTAP TALEPLERİ TOPLANACAK

Öncelikle sosyal medya üzerinden anketle talep toplayacaklarını söyleyen Aydın, " Biz sosyal medya araçları vasıtası ile okuyucudan kitap talebinde bulunacağız. Bu kitapların içinde çocuk kitaplarının yanı sıra roman ve şiir kitapları da yer alıyor. Toplumun her kesimine hitap edecek bir çalışma yaptık. 17 Nisan 2020 tarihine kadar talepleri toplayacağız. 18 Nisan itibari ile kitapları ulaştıracağız" dedi.

SPONSORLARDAN DESTEK BEKLENİYOR

İlk etapta yazarlarımız bir miktar kitaplarını gönüllü olarak bağışladılar diyen Aydın; Bunu birlikte karşılamak istiyoruz. Çünkü talebin fazla gelmesi durumunda bunun karşılamamız gerekiyor. Bu sebeple sponsorlar aradığımızı söylemek istiyorum. Her desteğiniz bir hemşehrimize kitap olarak geri dönecektir." dedi.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ YAZARLAR BULUNUYOR

Öte yandan bir birinden önemli yazarların kitapları talep listesinde yer aldı. Kitap talep formunda Ahmet Genç'in Kadrajın Öte Yüzü, Ahmet Adıgüzel'in Serap, Erkan Kösedağ'ın Ağrı 5137, İbrahim Altun'un Değirmen, Ebu Muhsin Bulut'un Biz Devrimi Çok Sevdik, Kerem Engin'in Ey Emaneti Yüklenen İnsan, Gürgün Karaman'ın Çekiçle Felsefe, Veysel Çağlar'ın Düşünsenize Düşünemediğinizi, Yasin Gültekin'in Berfin, Yaşar Kaya'nın İki Gözüm ve Zafer Çarboğa'nın Tükeniş isimli kitapları ücretsiz olarak evlere gönderilecek.

Kitap talep formuna ulaşmak için: https://forms.gle/TanVE1ef5dHXysUF6