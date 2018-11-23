Fedakar Öğretmen; "Hediye yerine Öğrencilerime A4 Kağıdı Alın" Dedi

Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi Yardımcılar Köyü İlkokulu Müdürü İhsan Yıldızlı Öğretmenler günü sebebi ile kendisine hediye takdim etmek isteyenlere; "Bana hediye almayın, öğrencilerim İçin A4 Kağıdı alın." dedi.

8 Yıllık öğretmen olan İhsan Yıldızlı aynı zamanda Taşlıçay Yardımcılar Köyü İlkokulunda Müdürlük görevini de yürütüyor.

İhsan Öğretmen, Öğretmenler Günü'nün yaklaşması nedi ile kendisine hediye almak isteyen arkadaşlarından bir ricada bulundu.

İhsan Yıldızlı "Öğretmenler Günü münasebeti ile bana hediye almak isteyen arkadaşlarımdan ve velilerimden rica ediyorum lütfen bu nazik davranışınızda sesime kulak verin ve bana hediye almak yerine öğrencilerime A4 kağıdı alın" dedi.

İhsan Yıldızlı'nın bu çağrısı üzerine Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Arslan Kendisine A4 kağıdı alarak hediyesini taktim etti. Sosyal Medyada kısa sürede destek alan İhsan Öğretmenin bu davranışı ile sosyal medya hesapları üzerinden de övgü dolu yorumlar aldı.