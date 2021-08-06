İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Ayçiçeği tarlaları

Ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı Ağrı’da, ayçiçeği tarlaları sarıya bürünerek ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı Ağrı'da, ayçiçeği tarlaları sarıya bürünerek ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.


'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı eteklerinde hektarlarca alandaki ayçiçeği tarlaları, tarımla ilgilenenlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.


Kent ziyaretçilerinin uğrayıp görsel şöleni izlediği ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklılarına da doğal stüdyo imkanı sunuyor.


Sosyal medyada trend haline gelen ayçiçekleri ile fotoğraf çekme akımı ise, ayçiçeği tarlalarının ilgi odağı olmasını sağlarken, gelin ve damatlar ise dış çekimlerini bu doğal stüdyoya gelerek sarıya bürünmüş ayçiçeği tarlalarının arasında gerçekleştirme imkanı buluyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.