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Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı

Fransa’dan bisikletle Doğubayazıt’a gelen çift Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı.

Fransa'dan bisikletle Doğubayazıt'a gelen çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.


Fransa'da yaşayan ve bisikletlerini alarak çıktıkları turlarının rotalarına ekledikleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen Roxy ve Tommy çifti Ağrı Dağı'na tırmanmak için hazırlık yaptı. Burada 2 gün süren tırmanışın ardından 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşan Fransız çift yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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