Freni patlayan yolcu otobüsü 2 kamyona çarptı: 7 ölü, 8 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Ağrı'da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı.

İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; 8 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.