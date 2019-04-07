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Futbol grup müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ağrı’da düzenlenen Okullar arası yıldızlar Kız-Erkek Futbol Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ağrı'da düzenlenen Okullar arası yıldızlar Kız-Erkek Futbol Grup Müsabakaları sona erdi.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Lütfü Yiyenoğlu Şehir Stadyumu ve Amatör Sahada oynanan müsabakalarda, 10 kız ve 12 erkek takımı olmak üzere 360 sporcu mücadele etti.


3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanan grup müsabakalarında; Ardahan, Bayburt, Van, Hakkâri, Kars, Muş, Iğdır, Bitlis, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum ve Ağrı illeri büyük bir mücadele ortaya koydu.


Erkek Grubunda; Kars, Van ve Diyarbakır illeri gruptan çıkmayı başarırken, Kız grubunda ise Iğdır, Diyarbakır ve Erzurum il takımları gruptan çıkmayı başardı.


Müsabakalar sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, gruptan çıkan takımların katılım belgelerini ve madalyalarını takdim etti.

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