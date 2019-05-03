'Gençler Arası Şiir Okuma' yarışmasında Türkiye birincisi Ağrı'dan

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençler Arası Şiir Okuma' yarışmasına Ağrı adına katılan Gençlik Merkezi üyesi Çağla Karip, Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da gerçekleştirilen "Bir Şiir Bir Nefes" Gençler Arası Şiir Okuma yarışmasının finaline katılan Çağla Karip, Ağrı'ya birincilik getirdi.

Doğa Koleji 11. sınıf öğrencisi Çağla Karip, Ağrı'yı temsilen katıldığı Gençler Arası Şiir Okuma yarışmasında 14-17 kadın kategorisinde Dursun Ali Erzincanlı'nın ‘30 Kuş' şiirini seslendirerek Türkiye birincisi olmayı başardı. Karip, yurt dışına çıkma ödülünü kazandı.