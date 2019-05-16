Gençlik koşusu ve tekerlekli Kayaklı Koşu yarışması yapıldı

Yıl dönümü 15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atletizm ve Tekerlekli Kayaklı Koşu müsabakaları yapıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Şeker Fabrikasında başlayan yarışmalar İl Müdürlüğü bahçesinde sona erdi. Yapılan müsabakalar vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Yarışmada dereceye giren sporculara Bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Birincilere Bisiklet hediye edildi

15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, gerçekleştirilen Şiir, Resim, Kompozisyon, Atletizm ve Kayak yarışmalarında dereceye giren sporcu ve öğrenciler için İl Müdürlüğü bahçesinde ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcu ve öğrencilerin ödüllerini; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, okul müdürleri tarafından takdim edildi.