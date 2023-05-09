Gençlik Spor il Müdürü Din, sporcularla bir araya geldi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen sporcular büyük başarı elde ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, 3-4 Mayıs 2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Okul sporları Türkiye Şampiyonasında bin 500 metrede Gençler B kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Sporcumuz İsmail Elsin'i, 2 Mayıs 2023 tarihinde Kocaeli/Başiskele'de yapılan Dünya Dağ Koşuları Milli takım seçmesinde milli takıma seçilen sporcumuz Rojhat Baban'ı tebrik etti.

Başarılı sporcularla bir süre görüşen İl Müdürü Din, elde edilen başarılar ile gururlandıklarını belirtti. Bundan sonraki spor yaşamında sporculara ve antrenörlerine başarı dileklerinde bulunan Din, ziyarette şampiyon atletlere çeşitli hediyeler vererek kendilerini ödüllendirdi.

Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Atletizm antrenörü Cemil Çaprak hazır bulundu.