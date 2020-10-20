Gençlik ve Spor Bakanlığından Ağrı'ya dev yatırımlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 yılında Ağrı'da 17 Milyon 507 bin liralık yatırıma imza attı.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde şehir merkezi ve ilçelere göz kamaştıran tesisler inşa edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ağrı'da; Diyadin, Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay ilçeleri için ihtiyaç duyulan spor salonu ve gençlik merkezleri yapımını tamamladı. Bu tesislerin yanı sıra Patnos, Eleşkirt, Hamur ve Şehir merkezinde ki tesislerde kapsamlı bakım onarım çalışmaları yapıldı.

2020 Yılında tamamlanan spor tesisleri ve gençlik merkezlerinden bazıları şöyle;

Taşlıçay Sentetik Saha-Tribün-Soyunma Odası

1 Milyon 160 bin liralık yatırım ile Taşlıçay ilçesinde ki mevcut olan sentetik yüzeyli çim sahanın ışıklandırmasını yapılarak, modern soyunma odaları ve 500 kişilik tribün hizmete sunuldu. Taşlıçay ilçesinde 500 Kişilik seyirci kapasiteli spor salonu yapım işi ise başladı.

Diyadin Gençlik Merkezi

3 Milyon 290 bin liralık yatırım ile Diyadin ilçesin de göz kamaştıran gençlik merkezi gençlerin hizmetine sunuldu. Yapılan Diyadin Gençlik Merkezinde; kütüphane, Spor salonu, bayanlara yönelik kurs odaları, gençler için müzik odası,resim odası ve bir çok sosyal aktiviteler için gerekli donanımlı cihazlar ile gençlerin yeni mekanı oldu.

Hamur Sentetik Saha-Tribün- Soyunma Odası

1 Milyon 108 bin liralık yatırım ile Hamur ilçemizde sentetik yüzeyli çim saha, soyunma odası ve 500 kişilik tribün yapımı tamamlandı.

Eleşkirt Spor Salonu

2 Milyon 560 bin liralık yatırım ile Eleşkirt ilçemizde bulunan kapalı spor salonunun güçlendirilmesi detaylı bakım ve onarımdan geçirilerek modern bir spor salonu hüviyetine kavuştu. Ayrıca 960 bin liralık yatırım ile Sentetik yüzeyli çim saha,500 kişilik tribün ve soyunma odaları yapımı tamamlandı. Ayrıca Eleşkirt Gençlik Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Merkez Kapalı Tenis Kortu

821 bin liralık yatırım ile Ağrı Merkezde geleceğin şampiyon tenisçileri yetiştirileceği kapalı tenis kortu hizmete sunuldu.

100 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi

5 Milyon 177 bin liralık yatırım ile birçok farklı branşta hizmet verecek 100 yataklı Kamp Eğitim Merkezi geleceğin şampiyon sporcuları yetişecek. Ayrıca Patnos ilçe tesisleri için bakım ve onarım yapım işlerine 600 bin lira, Merkez Şehir stadyumu tribün bakım onarım yapım işlerine ise 1 milyon 50 bin liralık yatırım yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımların devam edeceğini söyledi. Yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir; “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimize yaptığı bu devasa yatırımlar ülke sporuna büyük katkı sağlayacaktır. İlimize kazandırılan yeni tesislerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, gelecek yıllarda tesis yatırımlarımız devam edecektir. Şu an devam eden Küpkıran Kayak Merkezi (ışıklandırma, pist uzatımı, suni karlama) Eleşkirt Gençlik Merkezi, Şehir stadyumu tartan pisti, Taşlıçay Spor Salonu yapım işi ise devam ediyor, en kısa sürede bu tesislerimizi de halkımızın hizmetine sunacağız.“ Dedi.

Demir konuşmasına, “Bu yatırımların ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ağrı Valimiz sayın Dr. Osman Varol'a ve Milletvekilimiz Sayın Ekrem Çelebi'ye teşekkür ediyoruz.“ ifadelerini ekledi.