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Gerilim hattında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Ağrı’da gerilim hattında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Ağrı'da gerilim hattında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir evin yanından geçen gerilim hattında kıvılcımlar çıkmaya başladı. Çıkan kıvılcımların büyüyerek mahalleyi aydınlatmasının ardından paniğe kapılan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler elektrik akımını keserek olaya müdahale etti. Durumun kontrol altına alınmasının ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

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