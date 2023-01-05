Göçmen kaçakçılarına büyük darbe

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafından yabancıları belirli bir maddi kazanç karşılığında ülkemize İran üzerinden yasa dışı yollardan sokmak, barındırmak ve batı illerine sevk etmek yoluyla “Göçmen Kaçakçılığı” faaliyetlerinde bulunan 19 hedef şahsın yakalanmasına yönelik Doğubayazıt ilçemizde 21 ayrı adrese eşzamanlı olarak yapılan operasyonda; 12 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan 6 şahıs tutuklanırken, 6 şahıs ise Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır. Dosya kapsamında ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan “189 düzensiz göçmen” yakalanmıştır” denildi.