Gönül elçilerinden gönüllere dokunan yardım

Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği Ağrı Temsilciliği "Bir Çocuk, Bir Umut, Bir Kitap" projesi kapsamında Patnos Güvercinli İlkokulu öğrencilerinin gönüllerine dokunarak avucumdaki dünya kütüphanesi kurdu. Proje kapsamında AFAD ekipleri eşliğinde çocuklara afet farkındalık eğitimi verilirken, GEAK Ağrı ekibi tarafından öğrencilere kırtasiye malzemeleri, oyuncak hediye edildi. Hediyelerini alan öğrencilerin yaşadığı mutluluk gözlerden kaçmazken, dağıtımdan sonra gönüllüler, öğrencilerle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çeşitli aktiviteler düzenleyerek keyifli dakikalar yaşadılar.