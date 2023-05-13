Görenlerin hayran kaldığı Bekiran Şelalesine yoğun ilgi

Ağrı'da bulunan doğanın içinde adeta saklı bir cenneti andıran Bekiran Şelalesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde, adeta saklı bir cenneti andıran Bekiran şelalesine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. 6 metre yüksekliği olan kar suları ve yağmur suyu ile beslenen sert kayalıkların arasından akan serin suyu ile yemyeşil doğada bulunan Bekiran şelalesi muhteşem manzarası ile büyülüyor. Ağrının saklı cenneti olarak bilinen gürül gürül akan suyu ile kendine hayran bırakırken, doyumsuz manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise, fotoğraf çekmek ve şehrin stresinden kurtulmak için kendilerini doğaya ve bu eşsiz manzaraya bırakıyor.