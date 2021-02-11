Gürbulak Gümrük Kapısında rekor seviyede, 400 milyonluk 808 kilogram eroin yakalandı

Bu yakalama Türkiye'de bu güne kadar gümrük kapılarında tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı eroin yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürbulak Gümrük Kapısına gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, İran'dan gelerek makine yükü ile Türkiye'ye gireceği beyan edilen yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi.

Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gümrük Kapısına gelen Türkiye'ye gireceği beyan edilen yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi.

Şüpheli tır gümrük sahasına girdiği andan itibaren gözetim altına alınarak gümrük işlemlerini yaptırmak üzere başvurduğunda-ray taramasına alındı. X-ray taramasında tırda taşınan makine yükünün taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine söz konusu tır ayrıntılı kontroller için arama hangarına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği kontrollerde, narkotik dedektör köpeğin de-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeye tepki vermesi üzerine makinenin taban bölümü kesilerek ayrıldı. Yapılan incelemede tonlarca ağırlıktaki makinenin tabanında oluşturulan gizli bölmenin, içerisinde uyuşturucu olan şeffaf paketlerle tamamen doldurulduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin tarihi operasyonu sonucu makine tabanındaki gizli bölmede yakalanan, 808 kilogram ağırlığındaki eroinin piyasa değerinin yaklaşık 400 milyon lira olduğu belirlendi.