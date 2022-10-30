Gürbulak'ta 305 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, 285 kilogramı eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizleri sonucu Gürbulak Gümrük Kapısı'na İran'dan gelip Avrupa'ya transit gidecek olan bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray taraması gerçekleştirilen dorsenin bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, ayrıntılı inceleme başlatıldı. Yasal yükü ‘öğütülmüş biber' olan tırın dorsesinde yapılan detaylı aramada, dorsenin ön bölümünde yasal yük arasına gizlenmiş çuvallar olduğu görüldü. Narkotik dedektör köpeklerinin çuvallara tepki vermesi üzerine açılan çuvallardan numune alındı. Kaçakçıların narkotik köpeklerini atlatmak için uyuşturucuyu aracın yasal yükü olan öğütülmüş biber çuvallarıyla birlikte yükledikleri görüldü. Ele geçirilen 285 kilogramı eroin olmak üzere toplam 305 kilogram uyuşturucuya ve uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.