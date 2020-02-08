İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hak-Sen'in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman, Ağrı 1970 Sporun futbol takımını antrenmanda ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.


Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman, Eğitim Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz ve Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar ve Yardımlaşma Derneği (Yurt-Ay Der) Başkanı Recep Çirik ile birlikte, Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup takımlarından Ağrı 1970 Spor futbol takımını yarın kendi sahasında karşılaşılacağı Turgutluspor maçı öncesi antrenmanı sırasında ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara bir süre sohbet etti.


Futbolculara tatlı ikram eden Başkan Duman, yarın oynanacak Turgutlu Spor maçı için futbolculara başarılar diledi. Burada Ağrı 1970 Spor kulübünü ziyaret eden Başkan Duman ve beraberindeki heyet, kulüp yöneticileri ile bir süre görüştükten sonra kulüp binasından ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.