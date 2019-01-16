Hamur'da 112 Ekipleri evde doğum gerçekleştirdi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde doğum sancısı başlayan kadına müdahaleye giden 112 ekipleri kadına evde doğum yaptırdı.

Olay,Hamur ilçesine bağlı Karakazan köyünde meydana geldi. Köyde saat 03.30 da doğum sancıları başlayan Gülcemal Yatçı (24)

112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri paletli ambulans ile 6 saatlik yoğun çaba sonucunda köye ulaştıklarında genç kadının doğumunun başladığını fark etti. 112 görevlileri tıbbi tedbirlerle doğum eylemini evde başlatarak doğumu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.Doğum sonrasında anne Gülcemal Yatçı ve bebeği tedbir amaçlı Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aile yakınları doğumu gerçekleştiren 112 ekiplerine teşekkür etti.