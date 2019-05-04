Hamur'da Çocuk Şenliği

Hamur'da, kaymakamlık tarafından merkezde ve köy okullarında okuyan öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği çocuk şenliği düzenlendi.

Hamur'daki 1. Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, birbirinden renkli gösterileri izleyip eğlenme fırsatı buldu.

Hamur Kaymakamlığı tarafından organize edilen çocuk şenliğinin büyük bölümü Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince hazırlandı. Düzenlenen çocuk şenliğine çocuklar ve veliler büyük ilgi gösterdi.

İki seanstan oluşan şenliğin büyük bir bölümü, Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince hazırlandı. sabah seansında palyaço, kukla gösterileri, skeçler, sanatçı taklitleri ve müzik ile çocuklar, çok eğlenceli vakit geçirdiler. YBO öğrencileri, Hacivat Karagöz gösterisiyle programa renk kattılar. Konukların tekerleme yarışması izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yağmur Anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladıkları giysilerle yaptıkları defile göz doldurdu.

Öğleden sonraki seansta ise il dışından getirilen şişme çocuk parkı ile çocuklar çok keyifli vakit geçirdi. Hayatlarında ilk defa çocuk parkı gören çocuklar gönüllerince eğlendi. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramından sonra çocuklar evlerine dönen çocuklardan bazıları hayatlarında il defa pamuk şeker yediklerini belirtti.

Şenlikte konuşan Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ‘'Bu şenliği düzenlememizdeki amaç; geleceğimizin teminatı olan çocuklara hayatlarında unutamayacakları bir kare yaşatmaktır. Köylerinden hiç çıkmamış olan çocuklar, hem çocuk parkı ile tanıştılar, hem pamuk şeker ve patlamış mısırla mutlu oldular'' dedi.

Çocuklar için 23 Nisan'dan hemen sonra, çocuk şenliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Tuncer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz çocuk şenliği, hava şartlarının kötü olması nedeniyle dışarıda yapılamadı. Kapalı Spor Salonu'nda yapılan şenlik İnşallah sonraki sene açık havada yapılacak ve biz bu şenliği geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır düsturuyla hareket ederek hem çocuklarımıza, hem de eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz.''

Hamur YBO Kapalı Spor Salonu'nda yapılan şenliklere Hamur merkez ve köylerdeki ilkokullarda okuyan öğrenciler tam katılım sağladılar. Şenliğe Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in yanı sıra eşi Çiğdem Tuncer, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yücel Yılmaz, ilçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, diğer kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.