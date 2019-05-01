İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hamur'da şiir dinletisi büyük beğeni topladı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde YBO yönetici ve öğretmenlerinin hazırladığı şiir dinletisi programı büyük beğeni topladı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde YBO yönetici ve öğretmenlerinin hazırladığı şiir dinletisi programı büyük beğeni topladı.


Hamur'da geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen şiir ve türkü dinletisinde, öğretmenler tarafından birbirinden güzel şiirler okundu. Büyük beğeni toplayan şiir dinletisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ve Şube Müdürü Necati Taşdemir, okudukları şiirlerle programa katkı sağladı.


Her sene ilgiyle hazırlanan şiir dinletisi programında, şiirlerin yanı sıra türküler de seslendiren öğretmenlerin katkıları dinleyicilerden büyük alkış aldı. Beğeniyle süren programda konuşan, Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, programın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Edebiyat ve müzikle dolu böyle güzel bir gece yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum "dedi.


YBO Konferans Salonu'nda gerçekleşen şiir dinletisi programına Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Hamur kaymakamının eşi Çiğdem Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, ilçe Müftüsü Haydar Darakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmail Tanrıverdi, Suat Denizci, Necati Taşdemir, Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi müdürü Mehmet Özmüş, YBO müdürü Turgut Taka, diğer okul ve kurum yöneticileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.