Heybeliada, yetim çocuklara kucak açtı

Ağrılı 3 kız çocuğu Türk Kızılay'ının “Yetim Destek Programı” çerçevesinde düzenlediği kampa katılarak doyasıya eğlendi.

Türk Kızılayı “Yetim Destek Programı” ile İstanbul Heybeliada'da 20 ilden gelen ve ebeveyn kaybı yaşamış 60 çocuğa yönelik kamp düzenledi. Ağrı'dan da 3 kız çocuğunun da katıldığı kampta, 1 hafta boyunca çeşitli geziler, etkinlikler ve eğitimlerle katılımcılar doyasıya eğlendi.