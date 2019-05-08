Hurda malzemelerden engelliler için bisiklet yapıyor

Ağrı'da bisiklet tamircisi Orhan Kotan elde ettiği hurda malzemelerden engelliler için bisiklet ve çeşitli süs eşyaları yapıyor. “Hurdadır, işe yaramaz diye bir şey yok” diyen 15 yıllık bisiklet tamircisi Orhan Kotan, en ufak bir cıvatayı bile değerlendiriyor.

Kurduğu atölyede 15 yıldır bisiklet tamirciliği yapan Kotan, zamanla elinde biriken hurda malzemeleri de değerlendirmek ve geri dönüşüm sağlamak amacıyla özellikle engellilerin kullanabileceği bisikletler tasarladığını dile getirerek, bunun yanında yine hurda malzemelerden çeşitli süs eşyaları yaptığını ifade etti. Yaptığı süs eşyalarına zamanla ilginin arttığını anlatan Kotan, bu işi ticarete dönüştürdüğünü ve yaptığı süs eşyalarını satılmak üzere turistik bölgelere gönderdiğini kaydetti.

"Hem çevreyi koruyoruz, hem geri dönüşüm sağlıyoruz"

Bisiklet tamirciliğinin yanında diğer birçok tarım alet, edevat ve ev ürünleri tamiri de yapan Kotan, hurda malzemeleri bu şekilde değerlendirerek, hem çevre kirliliğinin önüne geçtiğini hem de geri dönüşüm sağladığını söyledi. Kotan, “Ben 15 yıldır bisiklet tamirciliği yapıyorum. Zamanla elimdeki hurda malzemeler birikti. Bir şekilde bunları değerlendirmek istedim. Özellikle hurda malzemelerden bisiklet yapmak üzerine yoğunlaştım. Engelli bir kardeşimiz vardı. Ona yardımcı olmak amacıyla hurda malzemelerden bir bisiklet tasarladım. Şimdi de bu tarz hurda malzemeleri yine bisiklet yapımında kullanıyorum. Sonra zamanla bu hurda malzemelerden çeşitli küçük bisiklet ve motosiklet maketleri yapmaya başladım. Elimde hurda malzemeler biriktikçe onları değerlendirmek için yeni şeyler ürettim. Şu an böyle şeyler yaptığımı bilen çoğu insanda ellerindeki hurda malzemeleri atmadan bana getiriyorlar. Onları bir şekilde değerlendirip geri dönüşümünü sağlıyorum" dedi.

"Yaptığım süs eşyalarını turistik bölgelere gönderip satıyorum"

Zamanla hurdadan yaptığı süs eşyalarını ve bisiklet maketlerini satmaya başladığını, özelikle turistik bölgelerde turistlerden talep aldığını kaydeden Kotan, “Gün geçtikçe yaptığım eşyalar elimde birikmeye başladı. Bunları yaparken bu şekilde satıp para kazanacağımı da düşünmemiştim. Sadece öyle çoğu zaman yapıp çocuklara oyuncak diye veriyordum. Marmaris'te çalışan bir abim var. Buraya geldi. Yaptıklarımı görünce bunları satabileceğini söyledi. Kendisi de turizm sektöründe çalışıyor. Turistlerin böyle şeylere ilgi duyduğunu, bunları satabileceğini söyledi. Bende ona verdim aldı götürdü ve sattı hepsini. Şimdi ben Marmaris ve diğer turistik bölgelere bunları yapıp kargo ile gönderiyorum. Orada turistlere satıyoruz. Çok olmasa da geliştirilebilir ve gelir sağlayacak bir şey. En son iki hafta önce gönderdim. Şu sıralar yenilerini yapıyorum. Tamamlayınca yine göndereceğim. İyi para kazandırdığını söyleyebilirim. Ama burada önemli olan şey bir şekilde atık durumda olan malzemeleri değerlendirebilmek. Geri dönüşümü sağlamak ve israftan kaçınmak. Üretime katkı sağlamak” diye konuştu.