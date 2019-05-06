Hurdadan yaptığı heykeller ilgi görüce kurs açtı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu Şahin Bayram'ın, atık durumundaki hurda malzemelerden yaptığı heykeller ilgi odağı olunca, heykel kursu açtı.

Taşlıçay ilçesi Balçiçek Köyündeki evinin bahçesinde resim alanında yaptığı sanatsal çalışmaların yanında, atık durumundaki hurda malzemelerle çeşitli heykeller yapmaya başlayan Şahin Bayram'ın yaptığı çalışmalar ilgi odağı oldu.

Genelde yöre insanının geçmişinde iz bırakmış, günlük yaşamı ve masalsı figürleri estetik bir biçimde atık malzemelerle işleyen Bayram'ın çalışmaları Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sergilendi. Yüzlerce kilo atık malzeme kullanarak yaptığı heykelleri halk tarafından büyük beğeni toplayınca Bayram, Halk Eğitim Bünyesinde Heykel Kursu açtı.

‘Heykellerin bu kadar ilgi görmesi beni mutlu etti'

Çalışmalarına Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden Bayram, Halk Eğitim Merkezi bahçesinde sergilenen çalışmaları ilgi görünce, Halk Eğitim Bünyesinde açtığı resim kursunun yanında heykel kursu da açtığını söyledi. Atık malzemelerden heykel yapmaya birazda hobi olarak başladığını, bu yönde çalışmalar yaptığını anlatan Bayram, bir gün kurs açabileceğini düşünmediğini dile getirerek, “Yaptığımız bu çalışmalarının bu kadar ilgi görmesi beni sevindirdi. Yaptığımız bu iş bir yandan oldukça emek isteyen bir iş. Çalışmalarımız burada sergilenmeye başlayınca epey ilgi gördü. Ben Halk Eğitim bünyesinde resim kursu açmıştım. Üniversiteye hazırlanmak isteyen arkadaşlarıma resim alanında kurs veriyordum. Bu çalışmalarımı gören arkadaşlarım özellikle heykeltıraşlık isteyenler heykel kursuda açmamızı istediler. Yeteri talebi görünce kursumuzu açtık. Şu an da üniversiteye hazırlanan 15-20 kursiyerimiz var. Özellikle belirteyim ki, bu kursu açmak ve bu kadar ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Bu işin gelişmesi daha çok atık malzemenin değerlendirilmesi çok önemli bir şey. Ayrıca arkadaşların bu yolla meslek sahibi olabilmeleri de önemli bir şey” İfadelerini kullandı.

‘İlgim olduğu için kurs almak istedim'

Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Heykel Kursuna yazılan ve üniversite sınavlarına hazırlanan kursiyer Sezayi Gelturan, Şahin Hoca'nın Halk Eğitim bünyesinde açtığı resim kursuna daha önceden de gittiğini söyleyerek, hocasının yaptığı bu çalışmaları görünce ondan bu işi öğrenmek istediğini söyledi. Kaya: “Ben bu yıl üniversite sınavına girip Resim Öğretmenliği Bölümünü ya da Heykeltıraşlık okumak istiyorum. Bu yüzden resim kursuna geliyorum. Ama hocamın yaptığı bu çalışmaları görünce bende de istek vardı zaten. Heykel kursuna da yazılmak istedim. Gerçekten çok farklı bir şey. Atık durumda bir işe yaramayacağını düşündüğümüz malzemelerden böyle şeyler yapabilmek çok önemli. Bu işin gelişmesini ve bu işte kendimi geliştirmek istiyorum. Heykellerin sergilenmesinden sonra benim gibi düşünen çok arkadaşım oldu. Birlikte istedik ve hocamızda kurs açtı. Hem sınavlara hazırlanıyoruz. Hem kendimizi geliştiriyoruz. Bu işi de gelecekte çok önemli noktalara getirip önemli sanat eserleri ortaya koymak istiyoruz. Bunların yanında sadece heykel yapmayı değil bir sürü alet edevat kullanmayı da öğreniyoruz.” diye konuştu.