Huzurevi Sakinleri Sanatla Huzur Buluyor

Ağrı Huzurevi'nde kalan yaşlılar Naht, Filografi ve Ebru sanatları dersi de alarak boş vakitlerini sanatsal etkinliklerle değerlendiriyor.

Yaşlı bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri huzurevinde hareketsizliğin ve durağanlığın hâkim olduğu bir ortamda yaşlıların vakitlerini verimli geçirmeleri için Ağrı Huzurevi tarafından el sanatları kursu veriliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Ağrı Huzurevi'nde Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen bir eğitmen tarafından verilen Naht, Filografi ve Ebru Sanatı gibi el sanatlarıyla boş zamanlarını eğitim alarak değerlendiren yaşlılar, eğitimlere büyük ilgi göstererek el sanatlarının çeşitli alanlarıyla ilgili birçok eser ortaya çıkarıyorlar.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim yaşlıları ziyaret ederek yaptıkları çalışmaları inceledi. İl Müdürü Mehmet Şafi Erim yaptığı konuşmada huzurevi bünyesinde açtıkları el sanatları kursunda yaşlılar tarafından başarılı eserler ortaya çıkarıldığını dile getirerek, “Burada görmüş olduğunuz El Sanatları kursunu Naht Sanatı, Filografi ve Ebru Sanatı üzerine kurs açtık. Yaşlılarımızın bir kısmı okul bile okumamışlar ancak içlerindeki ilahi kudretle o döşenmiş olan yeteneklerini ortaya çıkararak gerçekten güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar“ diye konuştu.

“Bütün dünyada 2019 'Dünya Yaşlılar Yılı' olarak kutlanmaya başlandı“

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulda 2019 yılının Dünya Yaşlı Günü olarak kabul edildiğini söyleyen İl Müdürü Erim yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşma esnasında önerisi ile 2019 yılı Yaşlılar yılı ilan edildi. Birleşmiş milletler genel kurulu da bunu kabul etti. Ve bütün dünyada 2019 Dünya Yaşlılar Yılı olarak kutlanmaya başlandı“ ifadelerini kullandı.

“Bocce turnuvaları düzenledik“

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ülkemizde de aktif yaşlanmayı güçlendirme noktasında yaşlılarımızın durağanlıktan ve hareketsiz bir vaziyetten kurtulmaları noktasında İl Müdürlüklerine talimatlar gönderdiğini dile getiren İl Müdürü Erim, “Ülkemizde aktif yaşlanmayı güçlendirme noktasında yaşlılarımızın durağanlıktan ve hareketsiz bir vaziyetten kurtulmaları noktasında bakanlığımızdan talimatlar geldi. Biz de ne yapabiliriz diye uğraşırken önce bir spor yaptırmaya başladık. Stadyuma yürüyüşlere götürdük yaşlılarımızı. Akabinde Bocce sahaları yaptık. Biliyorsunuz kış memleketi burası. Bu yüzden hem kış şartlarına uygun bina içerisinde kapalı spor salonu hem de dışarıda iki tane Bocce sahası yaptık. Çocuklarımız ve yaşlılarımızı kendi aralarında takımlar kurarak Bocce Turnuvaları düzenledik“ şeklinde konuştu.

“Daha fazla ne yapabiliriz diye çalışıyoruz“

El sanatlarıyla eğlenceli zamanlar geçiren yaşlılar için farklı etkinlikler de düzenleyeceklerini aktaran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, şunları aktardı:

“Biz yaşlılarımızla yaptığımız toplantı neticesinde ilgi alanlarına göre Huzurevi bünyesinde farklı alanlar yapacağız. Mesela üç tane yaşlımız İlkbaharda bostan ekip bahçeyle ilgilenmek istediler. 3 tane yaşlımızda kümes hayvanı almamızı istediler. Biz yine baharla birlikte aktif hayata katılımlarını arttırmak için bu türden etkinlikleri yapmaya çalışacağız. Bu anlamda bir adım daha fazla ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Burada Huzurevi çalışanlarına ve kurum idaresine yürekten teşekkür ediyorum“