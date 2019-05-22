İğne iplikle geçen yarım asırlık ömür

Ağrı'da yaşayan 64 yaşındaki Salih Kaya, çocukluğundan itibaren başladığı terzilik mesleğinde 53. yılını sürdürüyor.

‘Terzi Salih' lakabıyla bilinen Salih Kaya, giysilerin tamir işlerini pratikçe yapıp, yıllardır müşterilere kaliteli hizmet veriyor.

53 yıldır Ağrı'da terzilik yaptığını anlatan Salih Kaya, kalfalarıyla birlikte Doğu İş Merkezinde bulunan küçük bir dükkanda bu mesleği sürdürmeye devam ediyor. Ayağından dikiş makinesinin pedalını, elinden iğne ve ipliğini düşürmeyen Kaya, askerlikten sonra açtığı dükkanında mesleğini keyifle sürdürüyor.

"Çıraklıkla başladım bu işe"

Uzun yıllardır bu işle meşgul olduğunu ve maddi anlamda çektiği sıkıntılara rağmen yine de yıllardır geçimlerini terzilikle yaptığını dile getiren Kaya, 11 yaşından itibaren öğrenmeye başladığı terzilik mesleğinden çok memnun olduğunu vurguladı. Kaya, "1966 yılında çıraklıkla başladım bu işe. 1976'dan beri dükkanım var. 1974'te askere gittim. Askerden sonra gelip iş yeri açtım. Ufaktan başladım. Sonra işlerimi büyüttüm biraz. Şu anda da çalışıyorum. İşimden de memnunum" dedi.

Terziliği küçük yaşta Zeki ustasından öğrendiğini ifade eden Kaya, yetiştirdiği kalfalarla geleneği devam ettirdiğini dile getirdi. Kaya, kendisinin de çekirdekten yetişme olduğunu belirterek, "Ben kalfalıktan başladım bu işe. Yani çekirdekten yetişmeyim. Şimdi yanımda dört tane kalfa var onları yetiştiriyorum" şeklinde konuştu.

"Bu iş dışında başka bir iş yapamıyorum"

Zeki ustasından öğrendiği terziliğe alışmış olduğunu ve terziliği benimsemiş olmasından dolayı başka işer yapamadığını söyleyen Salih Usta, farklı sektördeki işleri yapmaya yöneldiğini fakat sürdüremeyip terziliğe geri döndüğünü anlattı. Kaya, "1992 yılında terziliği bırakmaya karar verdim. Hazır giyime yöneldim. Bir süre konfeksiyonculuk yaptım ama başaramadım. Tekrar terziliğe geri döndüm. Elli yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum. İşimden memnunum. Bu iş dışında başka bir iş yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

"İşimi doğru yaptığım için yoğun talep var"

Genelde pantolon, ceket, kadın giyim, entari gibi kıyafetler diktiğini dile getiren Kaya, "Elli yılı aşkın bir süredir bu işi yaptığım için insanlar doğal olarak alıştılar bana. İşimi doğru yaptığım için yoğun talep var. Müşterilerim hangi modelde kıyafet isterlerse o şekilde yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.