İl Müdürü Din, Ağrılı boksörleri tebrik etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, 30 Mayıs-07 Haziran 2023 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 2 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdür Cemil Budak ile 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Abdullah Ömer Gökçe'yi, 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Mir Boran Yıldırım'ı, 50 kiloda Türkiye ikincisi olan Ramazan Alptekin'i, 80 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Ömer Deniz Çağlar'ı ve 46 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Yusuf Saltan'ı antrenörleri İsmet Sarı ve Volkan Sarı ile birlikte makamında ağırlayarak elde edilen başarıdan dolayı kutlayarak sporcuları ödüllendirdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, başarılı sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Sporcularımız Sakarya'dan 5 madalya ile döndüler. İlimiz adına oldukça iyi bir başarı. Göğsümüzü kabartan, bizleri gururlandıran bir sonuçtur. Bu başarılarından dolayı sporcularımızı, Milli Takım Antrenörümüz İsmet Sarı'yı ve Volkan Sarı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.