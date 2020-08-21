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İl Müftüsü Topçu, ADRB İstişare Toplantısına Katıldı

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca video konferans yöntemiyle düzenlenen ADRB İstişare Toplantısına katıldı.


Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca, Aile ve Dinî Rehberlik Büroları tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, geleceğe dönük perspektif oluşturulması ve bölgesel sorunların tespit edilmesi amacıyla "ADRB İstişare Toplantısı" video konferans yöntemiyle düzenlendi. Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'ın başkanlık yaptığı toplantıya Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı Sema Yiğit, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, bölge İl Müftüleri, ADRB'den sorumlu il müftü yardımcıları ve ADRB koordinatörleri katıldı.


Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda katılımcılar büroların mevcut durumu, büroların sorunları ve geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili görüşlerini paylaştı. Birçok konunun değerlendirildiği toplantı alınan kararlarla son buldu.

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