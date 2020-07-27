İl Müftüsü Topçu, Suudi Arabistan'ın hac ve umre kararını değerlendirdi

Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs nedeniyle hac ve umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Suudi Arabistan'ın yeni tip korona virüs salgınının önüne geçilmesine yönelik hac ve umre ziyaretlerinin askıya alınma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, hac ve umre ibadetlerinin toplu olarak yapılan ibadetler olduğunu ve bu nedenle salgından korunmak için yerinde bir karar olduğunu söyledi.

“Temas olmadan tavaf yapmak mümkün değil”

Korona virüsten korunmanın en önemli önlemlerinden biri olan sosyal mesafe kuralının hac ve umre ziyaretlerinde mümkün olmayacağını söyleyen İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “Bizim dinimiz insan hayatına çok önem verir. Bir insanı öldürmeyi bütün insanlığı öldürmeye eş değer kılar. Bir insanın canını kurtarmayı da bütün insanlığın canını kurtarmaya eş değer sayar. Bu çerçevede konuyu ele aldığımız zaman, Hac ibadeti biliyorsunuz toplu yapılan bir ibadettir. Bugün dünyanın kalbi olan Kabe'nin etrafındaki tavafı düşündüğümüz zaman, insanların birbirine teması olmadan bir tavaf yapmaları mümkün değil. Bu pandemi sürecinde de uzmanların bize tavsiyesi olan maske, mesafe ve temizlik insanların bu yoğun olduğu ortamda çok zor. Gerek maske takmak gerekse fiziki mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına uyabilmek hac döneminde mümkün olmadığı sebebiyle ziyaretler bu sene iptal edildi. Alınan bu kararın temelinde de insan hayatı gözetilmektedir. Bizim açımızdan da insan hayatının her şeyin üstünde olması nedeniyle karara uymamız gayet doğaldı” ifadelerine yer verdi.