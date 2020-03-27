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İlacı biten yaşlı amcanın imdadına polisler yetişti

Ağrı’da, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ve ilaçları biten 66 yaşındaki Zeki Arslan’ın imdadına polisler yetişti.

Ağrı'da, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ve ilaçları biten 66 yaşındaki Zeki Arslan'ın imdadına polisler yetişti.


Ağrı merkez Sıtkiye Mahallesi'ndeki evinden korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan ve ilaçları biten 66 yaşındaki Zeki Arslan, 155'i arayarak polisten yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, Arslan'ın evine gitti. Burada ekipler önce ilaçlarını alabilmesi için raporu biten Arslan'ı sağlık ocağına götürdü. Daha sonra eczaneden ilaçlarını alarak evine bıraktı.


İlaçlarını alıp sorunsuz bir şekilde evine dönen Arslan polis ekiplerine teşekkür ederek, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

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