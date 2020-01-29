İlçe kaymakamlardan çocuk evlerine ziyaret

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan ile birlikte Çocuk Evlerini ziyaret etti. Koruma altında olan çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Ersöz ve Doğan, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Çocuklarla keyfi bir akşam geçiren Kaymakam Ersöz ve Doğan, çocuklarla tek tek ilgilendi. Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Kaymakam Ersöz ve Doğan, çocuklarla vedalaşarak Çocuk Evlerinden ayrıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Vefa Çelik, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, Sevgi Evlerinde koruma altında olan çocuklar ve dernek üyeleriyle bir dizi program yapılmasından dolayı Taşlıçay Kaymakamı Sayın Murtaza Ersöz'e ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sayın Vefa Çelik'e teşekkür etti.