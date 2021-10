İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Doğubayazıt'ta toplandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her ay bir ilçede düzenlediği ‘İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı' bu ay Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirildi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliği ile Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okullardaki okuma-yazma becerilerinin izlenmesi ve değerlendirmesi, aylık LGS-TYT deneme sınavları, e-sınav salonları, kütüphane oluşumu, K.T.S ve YÖGEP faaliyetlerinin nitelikli hale getirilmesi, akademik danışma kurullarının aktif hale getirilmesi, DYK kurslarının açılması ve denetlenmesi, halk eğitim ve mesleki eğitim durumları, yapımı devam eden inşaatlar, İYEP çalışmaları, Sıfır Atık Projesi ve özel öğretim kurumları konuları ele alındı.

Toplantının ardından ilçedeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kökrek, okullarda sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet edip, her fırsatta öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, ”Sizler, çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğiniz eğitim ile onları bilim ve teknolojinin gerektirdiği şartlarla birlikte; yüreği insan sevgisi ile dolu Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan; kendisiyle barışık, ailesini, vatanını, milletini, bayrağını seven ve bunları davranışlarıyla gösteren mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlayacaksınız. Bu nedenle sizlerin, her koşulda, çocuklarımızı bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacak bir yaklaşımla en iyi şekilde yetişmeleri için her imkanı ve ortamı değerlendireceğinize inanıyoruz” dedi.