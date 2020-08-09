İlk hasat Vali Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi

Osman Varol, merkeze bağlı Eskiharman köyünde bir çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiği buğday ve arpanın ilk hasadına katıldı.

Vali Dr. Osman Varol, Ağrı'nın merkeze bağlı Eskiharman köyünde Cafer Aydın isimli bir çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiği buğday ve arpanın ilk hasadına katıldı. Daha sonra çiftçilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Varol, biçerdövere binerek tarlada hasat gerçekleştirdi.

Ağrı'da binlerce dönüm tarım arazisi olduğuna dikkat çeken Vali Varol, tarımın Ağrı için önemine dikkat çekerek, tarımın il genelinde potansiyelin ortaya çıkması için çalışmalara başladığını belirtti.