İnşaat işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı Ağrı'da inşaat işçileri, Ramazan ayında sıcak havalara rağmen hem aksatmadan oruç tutuyor hem de yoğun tempoyla çalışmaya devam ediyor.

Ramazanda sıcak havalara rağmen geçimlerini sağlamak için inşaat işinde çalışan işçiler, yüksek hava sıcaklıklarına rağmen, zaman zaman iftara kadar çalışmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 17 saat boyunca oruç tutan inşaat işçileri, Ramazan ayında zorlu bir mesaiden geçiyor. Hava sıcaklığının yüksek olması ve çalışma şartlarının ağırlığına aldırış etmeyen işçiler, hem işlerini yapıyor hem de ibadetlerinden geri kalmıyor.

Günde ortalama 7-8 saat oruç tutarak çalışan arkadaşlarının olabildiğince yorulmadan ve sıcaklardan etkilenmeden ibadetlerini yerine getirmeleri için onlara gölgelik alanlardaki işleri ayırdıklarını dile getiren evli ve 5 çocuk babası Hüseyin Batıbeyi, inşatta çalışırken oruç tutmanın kendilerini çok zorladığını söyledi. Batıbeyi, ‘'Oruç tutan arkadaşımız Rıza. Şu ana kadar onun dışında oruç tutan bir iki kişi daha var. Şimdiye kadar orucun hepsini tuttular ama biraz zordur tabi. Onları gölge alanında çalıştırıyoruz. En zorluk çektikleri saatler öğleden sonra saat 3-4 gibi. Çok zorlanıyorlar. Biz onlara gölge tarafında çalışılacak işleri bırakıyoruz. Ben de şu ana kadar yedi tane tuttum. Ama baktım zordur ben dayanamıyorum zorluk çektiğim için bıraktım. Boş günlerimde tutuyorum ama yoktu'' şeklinde konuştu.

Ailesinin geçimini sağlamak için çeşitli inşaatlarda çalışan Rıza Aydemir (41), yaşadığı zorluklara rağmen hem inşaattaki işleri yaptığını hem de oruç ibadetini yerine getirdiğini dile getirdi. Aydemir, özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla susuzluğun kendisini zorladığını belirterek, ‘'Benim böbreklerim biraz kötü etkilendi. Çünkü susuz kalıyoruz. Böbreklerimi ağrı giriyor. Güneşte biraz zor oluyor. Beni gölgeye gönderiyorlar Arkadaşlar sağ olsunlar. Çalışıp gidiyoruz. Bugüne kadar kırmadık ama bugün çok zorlandım çünkü hava güneşli. Bayağı zorlandık'' ifadelerini kullandı.

Oruç ibadetinin farz olduğunun altını çizen Aydemir, ibadetlerin boş bırakılmaması gerektiğine değinerek ne kadar zor olsa da orucunu tutacağını belirtti. Ramazan ayının ilk günlerinde havaların serin olduğunu ve son günlerdeki kadar zorlamadığını ifade eden Aydemir, oruç tutamayan arkadaşlarının tutanlara yardımcı olduklarını söyledi. Aydemir konuşmasında şu sözlere yer verdi:

‘'Oruç ilk günlerde güzeldi. Havalar serindi. Şimdi biraz ısınmış. Biz biraz daha zorlanıyoruz. Arkadaşlar bize yardımcı oluyor. Bizi içeriye gönderiyorlar. Mümkün olduğu kadar gölgelik yerlerde, serin yerlerde çalışıyoruz. Ama şu anda bazen çok zorlanıyorum bazen de idare ediyoruz. Orucun bitmesine 6 gün kalmış ve ben şimdiye kadar hepsini tuttum, hiç kırmadım''

İnşaatta çalıştığı halde oruç tutmaya devam ettiğini söyleyen bir diğer inşaat işçisi Ercan Aslanboğa, Ramazan ayının maneviyatını yaşamak istediği söyleyerek, ‘'Çalışmaya mecburuz. Elimizden geldiği kadar orucumuzu da tutmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının güzelliğini yaşamaya çalışıyoruz. Maneviyatını yaşamaya çalışıyoruz. Ne kadar zorlansak ta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Saat 3'e 4'e kadar çalışıyoruz ama ondan sonra insan tükeniyor. Allah razı olsun arkadaşlar bize yardımcı oluyor'' diye konuştu.