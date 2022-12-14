İran uyruklu şahsın midesinden 55 kapsül afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da İran uyruklu bir şahsın midesinden 55 kapsül halinde toplam 432 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan İran uyruklu A.G. isimli kişinin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde, midesinde yabancı maddeler olduğu tespit edildi. A.G.'nin midesinden çıkarılan 55 kapsül halinde toplam 432 gram afyon sakızına el konuldu. Şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.