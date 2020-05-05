İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'dan Ağrı'ya girmek için bekleyen tırların ülkeye giriş sorunu çözüldü

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak için bekleyen 280 tırın ülkeye giriş sorunun gerekli müracaatlar neticesinde çözüldüğünü duyurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen 280 tırın ülkeye giriş sorunun gerekli müracaatlar neticesinde çözüldüğünü duyurdu.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen tırların ülkeye girebilmesi için bakanlıklara yaptığı müracaatların sonuçlandığını ve sorunun ortadan kalktığını açıkladı. Başkan Sayan, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Sağlık, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na Ağrılılar adına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.