İş insanı Çeçen, öğrenci buluşmasında AİÇÜ'lü öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne adı veren ve yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren iş insanı İbrahim Çeçen, öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine adını veren, IC Holding ve IC Vakfı kurucusu olan Ağrılı iş insanı İbrahim Çeçen, AİÇÜ'lü öğrencilerle buluşmak için Ağrı'ya geldi. Osmanlı Konferans Salonunda öğrencilere 50 yıllık iş hayatında edindiği tecrübeleri anlatan İbrahim Çeçen, söyleşinin ardından öğrencilerle soru ve cevap yaparak talep ve isteklerini dinledi.

Türkiye'de ve dünyada çok önemli eserler yapmasına rağmen en büyük eserinin İbrahim Çeçen Üniversitesi olduğunu, öğrencilerin gözünde gördüğü ışıkla eğitim konusunda yaptıklarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladığını vurgulayarak, “Bende sizin gibi genç yaşlarda bu memleketin topraklarında, mahallelerinde yetiştim. 17 yaşında babam 2 ineğimizden birini satarak elimde tahta bir bavulla Ankara'ya gönderdi. Bugün siz benden çok daha şanslısınız. Üniversite buraya, ayağınıza geldi. Bizler bu imkanlara sahip değildik. Sizler bize emanetsiniz. Sizinle ilgilenmek kendi çocuklarımla ilgilenmek kadar mutlu ediyor beni. Sizler bize göre çok şanslısınız. Böyle bir fırsatı iyi değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Diğer kardeşlerimizi mezun ettiğimiz gibi sizi de mezun edip güzel güzel yolcu edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Öğrenci buluşmasına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, IC Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve IC Vakfı Kurucusu İbrahim Çeçen, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, il protokolü, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.