Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kartal yuvası görünümü, mimari ve tarihsel özelliğiyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, 2021 yılında 223 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Tarihte “Medeniyetler geçidi” olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Topkapı'dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı, kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshakpaşa Sarayı, 2021 yılında 223 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Ağrı Valiliğince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,”2021 yılında; Tüm heybetiyle görenleri kendine hayran bırakan, Taşın nakış gibi işlendiği İshak Paşa Sarayı'mız, Tarihe ve sanata şahitlik etmek isteyen 223 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir” ifadelerini kullandı.