İhlas Haber Ajansı

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İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı'nda ziyaret edilebilecek

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki İshak Paşa Sarayı Ramazan Bayramı boyunca ziyarete açık olacak.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı Ramazan Bayramı boyunca ziyarete açık olacak.


Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre tarihi sarayı ziyaret etmek isteyen ziyaretçiler, bayramın ilk günü saat 13.30'dan, diğer günler ise 09.00'dan itibaren ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. İshak Paşa Sarayı'nda bayram boyunca ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

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